Ligde küme düşen Atletico Patronato, Arjantin Kupası'nı kazandı

Arjantin Kupası finalinde Talleres'i 1-0 yenen Atletico Patronato, şampiyon oldu. Ligde küme düşen Patronato, bu başarısıyla 2023'te iki dev kupada oynamaya hak kazandı.

Arjantin Kupası finalinde Talleres'i 1-0 mağlup eden Atletico Patronato, şampiyon olarak kulüp tarihinin en önemli başarısına imza attı.

Bu yıl 62'ncisi düzenlenen organizasyonun Mendoza kentindeki Malvinas Argentinas Stadı'nda oynanan final mücadelesinde, turnuvanın sürpriz takımı Atletico Patronato ile Talleres karşılaştı.

Tek golle kupayı kazandılar

İlk yarısı golsüz sona eren karşılaşmayı Atletico Patronato, 78. dakikada Tiago Banega'nın ağları sarsmasıyla 1-0 kazanarak kupaya uzandı.

Dev rakipleri elediler

Turnuvanın çeyrek finalinde River Plate'i, yarı finalinde ise Boca Juniors'ı eleyerek büyük sürpriz gerçekleştiren Atletico Patronato, kulüp tarihinin en önemli başarısına imza atarak ilk kez kupanın sahibi oldu.

Ligde küme düşmüşlerdi

Geçen hafta Boca Juniors'ın şampiyonluğuyla sona eren ligde küme düşen Atletico Patronato, bu başarısıyla 2023 Libertadores Kupası'na grup aşamasından katılma ve 2022 Arjantin Süper Kupa'da finale çıkma haklarını kazandı.