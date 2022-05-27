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    Ligue 1 Başkanı Vincent Labrune: Kulüplerimizi kötülemek yanlış

    Ligue 1 Başkanı Vincent Labrune, La Liga Başkanı Javier Tebas'ın Kylian Mbappe'nin yeni kontratına yönelik eleştirilerini "Bizim kulüplerimizi kötülemek ve suçlamak yanlış" sözleriyle yanıtladı.
    • 27.05.2022 - 14:37
    • Güncelleme : 27.05.2022 - 15:08
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    Ligue 1 Başkanı Vincent Labrune: Kulüplerimizi kötülemek yanlış

    Fransa Lig'de şampiyonluğunu ilan eden Paris Saint Germain, gelecek yıl da aynı performansı sergilemek için işe takımdaki oyuncularından Kylian Mbappe'nin sözleşmesini yenileyerek başladı.

    "Mbappe için ödenen uçuk bedeller futbola hakaret niteliğindedir"

    Diğer yandan Mbappe'nin alacağı maaş ve imza ücretleri çoğu ülkede manşetlere konu olurken İspanya La Liga Başkanı Javier Tebas, "PSG’nin Kylian Mbappe’nin sözleşmesini uzatmak için ödeyeceği uçuk bedeller futbola hakaret niteliğindedir. PSG Başkanı Nasır el-Halifi Süper Lig oluşumu kadar tehlikeli bir isim." sözleriyle Paris ekibini eleştirmişti.

    Ligue 1 Başkanı Vincent Labrune: Kulüplerimizi kötülemek yanlış #1

    "Kulüplerimizi kötülemek ve suçlamak tamamen yanlış"

    Fransa Ligue 1 Başkanı Vincent Labrune, Tebas'ın eleştirilerine "Real Madrid ve Barcelona, son 10 yılda kuralları tamamen ihlal etti. 6 kez transfer rekoru kırıldı ve Real Madrid, dünyanın en fazla maaş alan oyuncularından iki tanesini yedek kulübesinde oturtuyor. Barcelona'nın borcu 1.5 milyar euro seviyesinde. Tüm bunlar ortadayken bizim kulüplerimizi kötülemek ve suçlamak tamamen yanlış." ifadelerini kullanarak cevap verdi.

    Ligue 1 Başkanı Vincent Labrune: Kulüplerimizi kötülemek yanlış #2

    Hayal edilemeyecek rakamlar ödeniyor

    Fransız basınında yer alan haberlerde; Paris Saint Germain'le sözleşmesinin 3 yıl daha uzatan Kylian Mbappe'nin sezon başına net 100 milyon euronun yanında imza parası olarak 300 milyon euro kazanacağı ifade edilmişti.

    46 maçta 65 kez skora katkı sağladı

    Paris Saint Germain formasıyla bu sezon 46 maçta görev alan Kylian Mbappe, takımına 39 gol ile katkı sağlarken 26 kez de gol pası verdi.

    Ligue 1 Başkanı Vincent Labrune: Kulüplerimizi kötülemek yanlış #3


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