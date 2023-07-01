Ligue 1 ekibi Nice, teknik direktörlüğe Francesco Farioli'yi getirdi Fransa Ligue 1 takımlarından Nice, teknik direktörlük görevine Francesco Farioli'yi getirdi.

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AA & Ensonhaber

Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile gösterdiği performansla adını duyuran ve daha sonra Alanyaspor'da da görev alan Francesco Farioli'nin yeni takımı belli oldu.

34 yaşındaki İtalyan teknik adam Fransa'nın Nice takımının başına geçti.

Fransız ekibinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki İtalyan teknik adamın pazartesi günü görevine başlayacağı kaydedildi.

"Çok profesyonel özelliklere sahip"

Kulüp başkanı Jean-Pierre Rivere, Farioli'nin takımın hedefleriyle mükemmel bir şekilde örtüştüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı: