Ligue 1 ekibi Nice, teknik direktörlüğe Francesco Farioli'yi getirdi

AA & Ensonhaber
Süper Lig'de Fatih Karagümrük ile gösterdiği performansla adını duyuran ve daha sonra Alanyaspor'da da görev alan Francesco Farioli'nin yeni takımı belli oldu.
34 yaşındaki İtalyan teknik adam Fransa'nın Nice takımının başına geçti.
Fransız ekibinden yapılan açıklamada, 34 yaşındaki İtalyan teknik adamın pazartesi günü görevine başlayacağı kaydedildi.
"Çok profesyonel özelliklere sahip"
Kulüp başkanı Jean-Pierre Rivere, Farioli'nin takımın hedefleriyle mükemmel bir şekilde örtüştüğünü belirterek, şu ifadeleri kullandı:
Çok profesyonel özelliklere sahip. Şimdiden adından söz ettiren, gelecek vaat eden bir teknik direktör.