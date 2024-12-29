Ligue 1 hesabından Cristiano Ronaldo'ya Lionel Messi göndermesi

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Avrupa Kulüpler Birliği ve Avrupa Oyuncu Temsilciler Birliği iş birliğiyle düzenlenen, dünya futbolunun en prestijli ödül törenlerinden biri olan 2024 Globe Soccer Ödülleri Dubai’de sahiplerini buldu.

Düzenlenen törene ise yıldız futbolcu Cristiano Ronaldo'nun açıklamaları damgasını vurmuştu.

"FRANSA'DA SADECE PSG VAR"

Ronaldo, şunları demişti:

Suudi Arabistan Ligi, elbette Ligue 1'den daha iyi. 39-40 derecelik havalarda koşmaya çalışın ve görün. Fransa'da sadece PSG var, gerisi yok.

"38 DERECEDE OYNAYAN MESSI"

Bu sözlerin ardından ise Ligue 1'in İspanya hesabı, Cristiano Ronaldo'nun olay bir paylaşım yaptı.

Lionel Messi'nin Dünya Kupası ile çektiği fotoğrafı paylaşan Ligue 1 hesabı, Ronaldo'ya gönderme yaparak şu ifadeleri kullandı:

38 derecede oynayan Lionel Messi.

Katar'da oynanan 2022 Dünya Kupası'nı Lionel Messi'li Arjantin kazanmıştı.