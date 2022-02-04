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Ligue 1'de Doğan Alemdar'a ödül
Rennes forması giyen Doğan Alemdar, Ligue 1'de Ocak ayının en iyi genç oyuncusu seçildi.
- Haber Merkezi
- 04.02.2022 - 17:31
Ligue 1 ekiplerinden Rennes forması giyen Doğan Alemdar performansıyla ödüllendirildi.
19 yaşındaki genç file bekçisi sezon başında transfer olduğu Rennes için ilk maçına Lens karşısında çıkmıştı. Ocak ayında Rennes formasını Ligue 1'de üç kez giyen Doğan Alemdar kalesinde üç gol gördü.
OCAK AYININ EN İYİ GENÇ OYUNCUSU OLDU
Doğan Alemdar, Ligue 1'de Ocak ayının en iyi genç futbolcusu ödülünün sahibi oldu.
Doğan Alemdar çıktığı üç maçta kalesine gelen 9 isabetli şutun 6'sında gole izin vermemiş, 3 gole ise engel olamamıştı.
Kayserispor altyapısında yetişen genç file bekçisi sezon başında 3.5 milyon euro karşılığında Rennes'e transfer olmuştu.