Lille Belediyesi: Böyle giderse Burak Yılmaz'ın heykelini yapacağız

Ligue 1'de Lille adına attığı gollerle takımının şampiyonluk yolunda önemli bir yol oynayan Milli futbolcumuz Burak Yılmaz, Lille Belediyesi'nin de övgüsünü aldı.

Fransa'da top koşturan Milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı, gösterdikleri performanslarıyla "nazar değmesin" dedirtiyor.

BURAK'TAN YİNE JENERİKLİK GOL

Fransa Birinci Futbol Ligi'nde 35 maçta topladığı 76 puanla lider olarak Lens karşısına çıkan Lille'in yıldızı milli futbolcumuz Burak Yılmaz, yine jeneriklik bir gole imza atarken, bir de kaydettiği penaltıyla takımının galibiyetinde önemli bir rol oynadı.

(Görüntü beIN Sports’tan alınmıştır)

FRANSA'DA FUTBOLSEVERLERİN BEĞENİSİNİ TOPLADI

Ligde kaydettiği gol sayısını 15'e çıkaran Burak Yılmaz, sadece Lille taraftarının değil, Fransız futbolseverlerin beğenisini toplamayı başardı.

Lille taraftarlarından Burak Yılmaz'a coşkulu karşılama-Video

LİLLE BELEDİYESİ: "BÖYLE GİDERSE HEYKELİNİ YAPACAĞIZ"

Sezon başından beri gösgterdiği performansla Fransa futboluna damga vuran Burak Yılmaz, Lille'in şampiyonluk yolunda, 26 maçta 15 gol ve 5 asiste imza attı.

Burak Yılmaz'ın bu başarısını Lille Belediyesi de sosyal medyadan kutlarken, "Böyle giderse Burak Yılmaz'ın heykelini yapacağız" ifadelerini paylaştı.