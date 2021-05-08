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    Lille Belediyesi: Böyle giderse Burak Yılmaz'ın heykelini yapacağız

    Lille Belediyesi: Böyle giderse Burak Yılmaz'ın heykelini yapacağız

    Ligue 1'de Lille adına attığı gollerle takımının şampiyonluk yolunda önemli bir yol oynayan Milli futbolcumuz Burak Yılmaz, Lille Belediyesi'nin de övgüsünü aldı.
    • Haber Merkezi
    • 08.05.2021 - 07:36
    • Güncelleme : 08.05.2021 - 08:42
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    Fransa'da top koşturan Milli futbolcularımız Burak Yılmaz, Zeki Çelik ve Yusuf Yazıcı, gösterdikleri performanslarıyla "nazar değmesin" dedirtiyor.

    BURAK'TAN YİNE JENERİKLİK GOL

    Fransa Birinci Futbol Ligi'nde  35 maçta topladığı 76 puanla lider olarak Lens karşısına çıkan Lille'in yıldızı milli futbolcumuz Burak Yılmaz, yine jeneriklik bir gole imza atarken, bir de kaydettiği penaltıyla takımının galibiyetinde önemli bir rol oynadı.

    Lille Belediyesi: Böyle giderse Burak Yılmaz ın heykelini yapacağız #1

    (Görüntü beIN Sports’tan alınmıştır)

    FRANSA'DA FUTBOLSEVERLERİN BEĞENİSİNİ TOPLADI

    Ligde kaydettiği gol sayısını 15'e çıkaran Burak Yılmaz, sadece Lille taraftarının değil, Fransız futbolseverlerin beğenisini toplamayı başardı.

    Lille taraftarlarından Burak Yılmaz'a coşkulu karşılama-Video

    LİLLE BELEDİYESİ: "BÖYLE GİDERSE HEYKELİNİ YAPACAĞIZ"

    Sezon başından beri gösgterdiği performansla Fransa futboluna damga vuran Burak Yılmaz, Lille'in şampiyonluk yolunda, 26 maçta 15 gol ve 5 asiste imza attı.

    Burak Yılmaz'ın bu başarısını Lille Belediyesi de sosyal medyadan kutlarken, "Böyle giderse Burak Yılmaz'ın heykelini yapacağız" ifadelerini paylaştı.

    Lille Belediyesi: Böyle giderse Burak Yılmaz ın heykelini yapacağız #2

    Lille Belediyesi: Böyle giderse Burak Yılmaz ın heykelini yapacağız #3

    Lille Belediyesi: Böyle giderse Burak Yılmaz ın heykelini yapacağız #4

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