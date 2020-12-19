Euro
9.3526
-1.11%
Dolar
7.6286
-0.96%
Altın
461.53
-1.12%
Borsa
1.408
0.64%
Bitcoin
176.215
-0.12%
EXEN Coin
11.14
-1.41%
7ºC
İstanbul
Bulutlu ve güneşli 7 C

    Lille, Merlyn Partners'a satıldı

    Merlyn Partners şirketi, Lüksemburglu iş insanı Gerard Lopez'in sahibi olduğu Fransa Ligue 1 kulübü Lille'i satın aldı.
    • Haber Merkezi
    • 19.12.2020 - 15:14
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et
    Lille, Merlyn Partners'a satıldı

    Türk futbolcular Yusuf Yazıcı, Zeki Çelik, Burak Yılmaz ve Mustafa Kapı'yı kadrosunda barındıran Lille Kulübü, el değiştirdi.

    ŞİRKET EL DEĞİŞTİRDİ

    Lille'in internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, kulübün mülkiyeti, Gerard Lopez'e ait Victory Soccer şirketinden Merlyn Partners şirketi bünyesindeki Callisto Sporting'e geçti.

    Devrin gerçekleşmesiyle başkan Gerard Lopez ve sportif direktör Luis Campos'un görevlerine son verildi. Marc Ingla'nın ise üst yöneticilik görevinden ayrılacağı ancak yönetim kurulu üyeliğini sürdüreceği belirtildi.

    Kulübün başkanlığına, daha önce Paris Saint-Germain'in sportif direktörlüğü ve Rennes'in başkanlığını üstlenmiş Olivier Letang getirildi.

    Lille, Merlyn Partners a satıldı #1

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir