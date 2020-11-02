Dolar
8.4362
1.0856%
Euro
9.8305
1.6492%
Altın
1890.19
0.5923%
Borsa
1140.4
2.5198%
G. Altın
512.184
1.5659%
Bitcoin
112809.04
-0.9588%
EXEN Coin
11.33
1.88%
15ºC
İstanbul
Güneşli 15 C
    Lille sahasında Lyon ile berabere kaldı

    Lille sahasında Lyon ile berabere kaldı

    Lille, Burak Yılmaz'ın asist yaptığı maçta Lyon ile 1-1 berabere kaldı. Zeki Çelik ile Burak mücadelede 90 dakika forma giydi.
    • Haber Merkezi
    • 02.11.2020 - 08:49
    WhatsApp ile paylaş Google News'de takip et

    Fransa Ligue 1'in namağlup tek takımı Lille, 9. hafta maçında sahasında Lyon'u konuk etti.

    Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in 11'de başladığı karşılaşmada Jonathan Bamba, 22. dakikada Burak'ın asistinde topu ağlara gönderdi.

    Lille sahasında Lyon ile berabere kaldı #1

    ZEKİ KENDİ KALESİNE ATTI

    Zeki Çelik, maçın 41. dakikasında büyük şanssızlık yaşayarak kendi kalesine gol attı ve Lyon beraberliği yakaladı: 1-1.

    Lille sahasında Lyon ile berabere kaldı #2

    MARCELO ATILDI

    Konuk ekip Lyon'da bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Marcelo, 50. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kalırken, kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.

    Lille'de forma giyen bir diğer milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı ise 23 dakikada oynadı.

    Lille sahasında Lyon ile berabere kaldı #3

    LILLE 2. SIRADA

    19 puana yükselen Lille, lider PSG'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. Lyon ise 14 puanla altıncı sırada bulunuyor.

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir