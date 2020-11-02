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Lille sahasında Lyon ile berabere kaldı
Lille, Burak Yılmaz'ın asist yaptığı maçta Lyon ile 1-1 berabere kaldı. Zeki Çelik ile Burak mücadelede 90 dakika forma giydi.
- Haber Merkezi
- 02.11.2020 - 08:49
Fransa Ligue 1'in namağlup tek takımı Lille, 9. hafta maçında sahasında Lyon'u konuk etti.
Burak Yılmaz ve Zeki Çelik'in 11'de başladığı karşılaşmada Jonathan Bamba, 22. dakikada Burak'ın asistinde topu ağlara gönderdi.
ZEKİ KENDİ KALESİNE ATTI
Zeki Çelik, maçın 41. dakikasında büyük şanssızlık yaşayarak kendi kalesine gol attı ve Lyon beraberliği yakaladı: 1-1.
MARCELO ATILDI
Konuk ekip Lyon'da bir dönem Beşiktaş'ta da forma giyen Marcelo, 50. dakikada kırmızı kartla oyun dışında kalırken, kalan dakikalarda başka gol sesi çıkmadı ve mücadele 1-1 sona erdi.
Lille'de forma giyen bir diğer milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı ise 23 dakikada oynadı.
LILLE 2. SIRADA
19 puana yükselen Lille, lider PSG'nin 2 puan gerisinde ikinci sırada yer aldı. Lyon ise 14 puanla altıncı sırada bulunuyor.