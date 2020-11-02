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Lille sahasında Lyon ile berabere kaldı

Lille sahasında Lyon ile berabere kaldı

Lille, Burak Yılmaz'ın asist yaptığı maçta Lyon ile 1-1 berabere kaldı. Zeki Çelik ile Burak mücadelede 90 dakika forma giydi.