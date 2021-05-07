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    Lille taraftarlarından Burak Yılmaz'a coşkulu karşılama

    Lille taraftarlarından Burak Yılmaz'a coşkulu karşılama

    Fransız takımı Lille'de muhteşem bir sezon geçiren milli futbolcumuz Burak Yılmaz, sabah yapılan antrenmana gelirken taraftarların yoğun ilgisiyle karşılaştı.
    • Haber Merkezi
    • 07.05.2021 - 12:17
    • Güncelleme : 07.05.2021 - 13:25
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    Fransa'da şampiyonluğa giden Lille'de taraftarlar, tesislere arabasıyla giriş yapan milli golcü Burak Yılmaz'a sevgi gösterisinde bulundu.

    KAHRAMAN GİBİ KARŞILADILAR

    Bu sezon attığı 15 gol ve yaptığı 5 asistle takımın yıldızı olan 35 yaşındaki santrfor, bugün yapılan antrenana gelirken Lille taraftarlının sevgi gösterisiyle karşılandı. Türk bayrağı da açan futbolseverlerin "O bir kahraman" diye bağırdığı da görüldü.

    Lille taraftarlarından Burak Yılmaz a coşkulu karşılama #1

    BURAK YILMAZ'I GURURLANDIRAN ANLAR

    "Kral" lakabıyla tanınan golcü futbolcuya tezahüratlar yapan taraftarların yoğun ilgisi Burak Yılmaz'ı da mutlu etti.

    Lille taraftarlarından Burak Yılmaz'a coşkulu karşılama - HABERİ

    Lille taraftarlarından Burak Yılmaz a coşkulu karşılama #2

    Lille taraftarlarından Burak Yılmaz a coşkulu karşılama #3

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