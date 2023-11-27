Lille, Yusuf Yazıcı'nın asit yaptığı maçta Olympique Lyon'u mağlup etti

ensonhaber.com
Fransa Ligue 1'in 13. haftasında Olympique Lyon, Lille'i ağırladı.
Konuk ekip mücadeleyi 2-0'lık skorla kazandı.
Lille'e galibiyeti getiren golleri 27'de Jonathan David ve 32'de Tiago Santos attı.
Yusuf Yazıcı'dan asist
Milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı, 89 dakika sahada kaldı ve ilk golün asistini yaptı.
Bu galibiyetle puanını 23'e yükselen Lille bir sonraki lig maçında Metz'i konuk edecek.
7 puanla son sırada kalan Lyon ise Lens deplasmanına gidecek.
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış