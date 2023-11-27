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Lille, Yusuf Yazıcı'nın asit yaptığı maçta Olympique Lyon'u mağlup etti

Lille, Yusuf Yazıcı'nın asit yaptığı maçta Olympique Lyon'u mağlup etti Lille, Ligue 1'in 13. haftasında konuk olduğu Olympique Lyon'u 2-0'lık skorla mağlup etmeyi başardı.