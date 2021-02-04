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    Lille, Yusuf Yazıcı'nın gol attığı maçta Bordeaux'yu yendi

    Lille, Yusuf Yazıcı'nın gol attığı maçta Bordeaux'yu yendi

    Fransa Birinci Futbol Ligi'nin (Ligue 1) 23. haftasında Bordeaux'yu 3-0 yenen Lille, liderliğini sürdürdü.
    • AA
    • 04.02.2021 - 00:09
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    Lille'in Bordeaux'ya konuk olduğu maçın ilk yarısı golsüz tamamlandı.

    AÇILIŞI YUSUF YAPTI

    Karşılaşmanın 54. dakikasında sahneye çıkan milli futbolcu Yusuf Yazıcı, meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu ve Lille'i 1-0 öne geçirdi. Yusuf Yazıcı, bu sezon Ligue 1'deki gol sayısını 7'ye çıkardı.

    LİLLE, MAÇTAN 3-0 GALİP AYRILDI

    Konuk ekip, 66. dakikada Timothy Weah ve 89. dakikada Jonathan David ile iki gol daha buldu ve müsabakadan 3-0 galip ayrıldı.

    Lille, Yusuf Yazıcı nın gol attığı maçta Bordeaux yu yendi #1

    51 PUANLA LİDERLİĞE DEVAM

    Bu sonuçla Lille, puanını 51'e yükselterek liderliğini sürdürdü. Bordeaux ise 32 puanda kaldı.

    Lille'de maça ilk 11'de başlayan milli futbolculardan Yusuf Yazıcı 62, Zeki Çelik 81 dakika oyunda kaldı.

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