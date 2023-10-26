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Lille, Yusuf Yazıcı'nın gol attığı maçta Slovan Bratislava'yı yendi

Lille, Yusuf Yazıcı'nın gol attığı maçta Slovan Bratislava'yı yendi Lille, milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı'nın da gol attığı UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu maçında konuk ettiği Slovan Bratislava'yı 2-1 mağlup etti.