Lille, Yusuf Yazıcı'nın gol attığı maçta Slovan Bratislava'yı yendi

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UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu'nda Fransa temsilcisi Lille ile Slovakya ekibi Slovan Bratislava'yı ağırladı.
Ev sahibi ekip mücadeleyi 2-1'lik skorla kazanırken ilk golü 68'de milli futbolcumuz Yusuf Yazıcı kaydetti.
Lille'in ikinci golünü ise 82'de Remy Cabella kaydetti.
Bu sezonki 4. golü
Yusuf Yazıcı bu sezon Lille formasıyla çıktığı 13. resmi maçta 4. golüne ulaşmış oldu.
Konuk ekip Slovan Bratistlava'nın tek sayısını 23'te Aleksanda Cavric kaydederken Lucas Lovat, 84. dakikada kırmızı kart gördü.
Bu sonuçla birlikte Lille grupta 7 puana ulaşırken Slovan Bratislava ise 6 puanda kaldı.
Grubun bir sonraki maç haftasında iki ekip bu kez Slovakya'da karşı karşıya gelecek.
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