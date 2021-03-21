Lille'de primler durduruldu, oyunculardan indirim bekleniyor

Burak Yılmaz, Yusuf Yazıcı ve Zeki Çelik'in formasını giydiği Fransız ekibi Lille, ekonomik olarak sıkıntılar yaşıyor.

Fransa Ligue 1'de lider konumda bulunan Lille, ekonomik sorunlar nedeniyle "prim" önlemi aldı.

İNDİRİM DE İSTİYORLAR

Oyuncularla maaş indirimi konusunda görüştüğü belirtilen Lille yönetiminin, şubat başından itibaren futbolculara prim ödemelerini de durdurduğu kaydedildi.

Fransa'da özellikle yayıncı kuruluş ile olan anlaşmazlık sonrasında, pandeminin de etkisiyle birlikte gelirlerin düştüğü ve birçok kulübün sorun yaşadığı belirtildi.

GALTIER: "GÖRÜŞMELER SÜRÜYOR"

Lille Teknik Direktörü Galtier de primlerin verilmediğini açıklarken, "Bu karar alındı ancak futbolcularla kulüp yönetimi arasında görüşmeler sürüyor." ifadelerini kullandı.

L'EQUIPE MAAŞLARI PAYLAŞTI

Bu gelişmeler olurken, L'Equipe Gazetesi, Lille'de en çok maaş alan 10 oyuncuyu paylaştı.

Milli oyuncumuz Burak Yılmaz, aylık 230 bin euroluk maaşıyla, 300 bin euro ile takımın en çok kazanan ismi olduğu belirtilen Renato Sanches'in hemen arkasında yer aldı.