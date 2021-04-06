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Lille'den Burak Yılmaz paylaşımı: Bu dünyadan değil

Lille'den Burak Yılmaz paylaşımı: Bu dünyadan değil

Fransız takımı Lille, milli futbolcumuz Burak Yılmaz'ın bir fotoğrafını paylaşarak "Bu dünyadan olmadığı kanıtlandı" notunu düştü. Bu gönderi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.