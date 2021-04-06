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    Lille'den Burak Yılmaz paylaşımı: Bu dünyadan değil

    Lille'den Burak Yılmaz paylaşımı: Bu dünyadan değil

    Fransız takımı Lille, milli futbolcumuz Burak Yılmaz'ın bir fotoğrafını paylaşarak "Bu dünyadan olmadığı kanıtlandı" notunu düştü. Bu gönderi sosyal medyada büyük yankı uyandırdı.
    • Haber Merkezi
    • 06.04.2021 - 16:25
    • Güncelleme : 06.04.2021 - 17:00
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    Beşiktaş'tan gittikten sonra Lille'deki performansıyla göz dolduran Burak Yılmaz'a, Fransızların da sempatisi her geçen gün artıyor.

    Milli takımda da performansını artıran 35 yaşındaki golcü için Lille'in sosyal medya hesabından, uzaylı emojili esprili bir paylaşım geldi.

    UZAYLI BURAK

    Burak'ın uzaylı figürünü andıran fotoğrafını paylaşan Fransız kulübü, "Nihayet! Burak Yılmaz'ın bu dünyadan olmadığının kanıtı." şeklinde bir paylaşım yaptı.

    Bu gönderinin altına yüzlerce futbolseverden yorum geldi.

    Zaman zaman sakatlık problemi yaşan milli futbolcu, 26 maçta 11 gol 4 asistle takımına katkı sağladı.

    Lille den Burak Yılmaz paylaşımı: Bu dünyadan değil #1

    Lille den Burak Yılmaz paylaşımı: Bu dünyadan değil #2

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