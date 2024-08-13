Lille'den Fenerbahçe maçı öncesi flaş paylaşımlar: Fırtına öncesi sessizlik

Haber Merkezi
UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turu rövanşında Fenerbahçe ile karşılaşacak olan Lille, maç öncesinde sosyal medya hesabından İstanbul'dan çeşitli görseller paylaştı.
Fransız temsilcisi, bu paylaşımlarında "Fırtına öncesi sessizlik" ifadelerini kullandı.
İLK MAÇTA LILLE GALİP GELDİ
Lille, sahasında oynadığı ilk karşılaşmada Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etmişti. İki takım arasındaki rövanş mücadelesi ise bugün Kadıköy'de saat 20.00'de başlayacak.
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