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- Lille'e Fransa Kupası'nda soğuk duş
Lille'e Fransa Kupası'nda soğuk duş
Fransa Kupası'nda 2-0 öne geçtiği maçta skoru koruyamayan Lille penaltılara giden maçta Lens'e mağlup oldu.
- Haber Merkezi
- 06.01.2022 - 10:23
Fransa Kupası son 32 turunda Lille, Lens'ın konuğu oldu.
Lille'de Yusuf Yazıcı maça ilk 11'de başlarken Burak Yılmaz ve Zeki Çelik kadroda yer almadı.
28. dakikada Amadou Onana, Lille'i 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Beş dakika sonra 20 yaşındaki genç orta saha bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 2-0 yaptı.
LILLE KUPAYA VEDA ETTİ
Soyunma odasına iki farklı geride giren Lens ikinci yarıda Seko Fofana ile maça tutundu. 67. dakikada farkı bire indiren Fofana 90+4'te maçı 2-2'ye getirdi.
Karşılaşma penaltılara giderken Lens penaltılardan 4-3 galip ayrıldı ve son 16 turuna adını yazdırdı.
Lille ise 2-0 öne geçtiği maçta penaltılarda elenerek Fransa Kupası'na veda etti.