Lille'e Fransa Kupası'nda soğuk duş

Fransa Kupası'nda 2-0 öne geçtiği maçta skoru koruyamayan Lille penaltılara giden maçta Lens'e mağlup oldu.

Fransa Kupası son 32 turunda Lille, Lens'ın konuğu oldu.

Lille'de Yusuf Yazıcı maça ilk 11'de başlarken Burak Yılmaz ve Zeki Çelik kadroda yer almadı.

28. dakikada Amadou Onana, Lille'i 1-0 öne geçiren golü kaydetti. Beş dakika sonra 20 yaşındaki genç orta saha bir kez daha sahneye çıktı ve skoru 2-0 yaptı.

LILLE KUPAYA VEDA ETTİ

Soyunma odasına iki farklı geride giren Lens ikinci yarıda Seko Fofana ile maça tutundu. 67. dakikada farkı bire indiren Fofana 90+4'te maçı 2-2'ye getirdi.

Karşılaşma penaltılara giderken Lens penaltılardan 4-3 galip ayrıldı ve son 16 turuna adını yazdırdı.

Lille ise 2-0 öne geçtiği maçta penaltılarda elenerek Fransa Kupası'na veda etti.