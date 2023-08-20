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Arjantinli yıldız oyuncu Lionel Messi, takımı Inter Miami ile ABD Ligler Kupası finalinde sahne aldı.
Yıldız oyuncunun mücadele ettiği maçın normal süresi 1-1 berabere sonuçlandı.
Penaltılara giden maçta Miami, rakibini 10-9 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.
Bu şampiyonlukla Messi, 44. kez kupa kazanarak tarihin en çok kupa kazanan futbolcusu oldu.
Messi'den nefis gol
Maçın normal süresinde Lionel Messi, bir de gol kaydetti.
Yıldız oyuncunun sol ayağıyla 90'a attığı gol izleyenleri kendisine hayran bıraktırdı.