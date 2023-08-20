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Arjantinli yıldız oyuncu Lionel Messi, takımı Inter Miami ile Ligler Kupası finalinde sahne aldı.

Yıldız oyuncunun mücadele ettiği maçın normal süresi 1-1 berabere sonuçlandı.

Penaltılara giden maçta Miami, rakibini 10-9 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

Bu şampiyonlukla Messi, 44. kez kazanarak tarihin en çok kupa kazanan futbolcusu oldu.

Lionel Messi

Messi'den nefis gol

Maçın normal süresinde Lionel Messi, bir de gol kaydetti.

Yıldız oyuncunun sol ayağıyla 90'a attığı gol izleyenleri kendisine hayran bıraktırdı.

Messi Gol
Lionel Messi