Lionel Messi 44. kupasını kazandı Lionel Messi'nin takımı Inter Miami, ABD Ligler Kupası finalinde normal süresi 1-1 biten maçta Nashville'i penaltılarla 10-9 yenerek şampiyon oldu.

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ensonhaber.com

Arjantinli yıldız oyuncu Lionel Messi, takımı Inter Miami ile ABD Ligler Kupası finalinde sahne aldı.

Yıldız oyuncunun mücadele ettiği maçın normal süresi 1-1 berabere sonuçlandı.

Penaltılara giden maçta Miami, rakibini 10-9 mağlup ederek kupayı müzesine götürdü.

Bu şampiyonlukla Messi, 44. kez kupa kazanarak tarihin en çok kupa kazanan futbolcusu oldu.

Messi'den nefis gol

Maçın normal süresinde Lionel Messi, bir de gol kaydetti.

Yıldız oyuncunun sol ayağıyla 90'a attığı gol izleyenleri kendisine hayran bıraktırdı.