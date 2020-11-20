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- Lionel Messi 800. maçına çıkıyor
Lionel Messi 800. maçına çıkıyor
Barcelona formasıyla şu ana kadar 799 maça çıkan ve 671 kez rakip fileleri havalandıran Lionel Messi, Atletico Madrid karşılaşmasında 8. kez dalya diyecek.
- Haber Merkezi
- 20.11.2020 - 10:43
17 yıldır Barcelona forması giyen Lionel Messi, bir rekora daha imza atmaya hazırlanıyor.
Arjantinli yıldız, La Liga'nın 9. haftasındaki oynanacak Atletico Madrid maçında 800. kez Barcelona forması giyecek.
799 MAÇ 671 GOL
Katalan ekibinde çıktığı 799 maçta 671 gol atmayı başaran 33 yaşındaki oyuncu, resmi maçlarda ise 741 kez görev aldı. Arjantinli yıldız bu karşılaşmalarda 640 gol kaydetti.
Messi, Barcelona ile ilk maçına 16 Kasım 2003'te Porto karşısında çıkmıştı.
Lionel Messi, Barcelona formasını giydiği 17 yıl boyunca La Liga'da 492, Şampiyonlar Ligi'nde 146, Copa del Rey'de 75, İspanya Süper Kupa'da 19, Kulüpler Dünya Kupası'nda 5 ve UEFA Süper Kupa'da da 4 kez forma giydi.