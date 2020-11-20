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Lionel Messi 800. maçına çıkıyor

Lionel Messi 800. maçına çıkıyor

Barcelona formasıyla şu ana kadar 799 maça çıkan ve 671 kez rakip fileleri havalandıran Lionel Messi, Atletico Madrid karşılaşmasında 8. kez dalya diyecek.