Lionel Messi, ABD'de durdurulamıyor! Attığı gol sayısı şoke etti Lionel Messi fırtınası devam ediyor. Inter Miami'nin Charlotte ile oynadığı ve 4-0 kazandığı maçta Messi son golü atan isim oldu. Böylece Arjantinli yıldız istatistikleriyle ABD'ye damga vurmuş oldu.

ABD'de Lionel Messi fırtınası yaşanmaya devam ediyor. Kuzey ve Orta Amerika Lig Kupası maçında Charlotte karşısında Inter Miami'nin 4. golünü atan Messi, yeni takımının formasıyla çıktığı 5. maçında 8. golüne ulaştı. Messi hesabı kapattı Karşılaşmada Inter Miami'ye galibiyeti getiren golleri 12. dakikada penaltıdan Josef Martinez, 32. dakikada Robert Taylor, 78. dakikada kendi kalesine Adilson Malanda ve 86. dakikada Lionel Messi kaydetti. 9 gole katkı Inter Miami formasıyla 5. maçına çıkan Messi ise şovunu sürdürdü. Arjantinli yıldız, ABD ekibiyle 8. golünü atarken, bir de asisti bulunuyor.