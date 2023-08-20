Lionel Messi, ABD'de ilk kupasını aldı Inter Miami, Ligler kupası finalinde Nashville FC’yi penaltı atışları sonucu 10-9 mağlup ederek kulüp tarihindeki ilk kupasını müzesine götürürken, Arjantinli yıldız futbolcu Lionel Messi de ABD kariyerindeki ilk kupasını kazandı.

İHA

Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu’nun düzenlediği 2023 Ligler Kupası finalinde Inter Miami ile Nashville FC karşı karşıya geldi.

Mücadelenin normal süresi, Lionel Messi ve Picault'nun karşılıklı golleriyle 1-1 eşitlikle tamamlandı.

Inter Miami, Nashville FC’yi seri penaltı atışları sonucu 10-9 mağlup etti ve bu sonuçla birlikte kulüp tarihinin ilk kupasını da müzesine götürmüş oldu.

Kariyerinin 44. kupasını aldı

Arjantinli futbolcu Lionel Messi, ABD kariyerinde dikkatleri üzerine çekmeye devam ediyor. Messi, Inter Miami ile ABD kıtasındaki ilk kupasını kazanırken, kariyerinde ise 44. kez kupa sevinci yaşadı.

ABD Lig Kupası’nda çıktığı 7 maçta 10 gol atan 36 yaşındaki futbolcu, Inter Miami’ye tarihindeki ilk kupasını kazanmasında önemli rol oynarken, kupayı da gol kralı olarak tamamladı.

Inter Miami, müzesine ilk kupayı götürdü

2018 yılında kurulan MLS ekibi Inter Miami, yıldız futbolcu Lionel Messi’nin takıma katılmasıyla birlikte başarılı bir grafik çizmeye devam ediyor.

Lionel Messi’nin bu yaz transfer döneminde takıma katılmasıyla birlikte kulüp tarihindeki ilk kupasını müzesine götürdü.

2023 ABD Ligler Kupası şampiyonluğuyla birlikte kulüp tarihindeki ilk kupasına uzanan Inter Miami, ABD’de devam eden en eski ulusal futbol müsabakası olan Amerika Açık Kupası’nda yarı finalde yer alıyor.