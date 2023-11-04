Lionel Messi: Avrupa'da oynamak için geri döneceğimi sanmıyorum Inter Miami forması giyen ve geçtiğimiz günlerde kariyerindeki 8. Ballon d'Or'u kazanan Lionel Messi, "ABD'ye gelerek yeni bir adım attım. Bir daha Avrupa'da oynamak için geri döneceğimi sanmıyorum" dedi.

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Yaz transfer döneminde Avrupa'ya veda eden ve kariyerine ABD'de devam etme kararı alan Lionel Messi, MLS ekiplerinden Inter Miami'ye transfer olmuştu.

Futbolculuğunun son dönemini burada geçiren Arjantinli yıldız, geçtiğimiz günlerde kariyerindeki sekizinci Ballon d'Or'u kazanarak büyük bir başarı elde etmişti.

Yıldız futbolcu, kazandığı ödülün ardından Fransız basınından L'Equipe gazetesine çarpıcı açıklamalarda bulundu.

"Hayatım boyunca bu rüya için savaştım"

Kazanılan 2022 Dünya Kupası hakkında konuşan Messi, şunları dedi:

Kazandığımız an aklımdan binlerce şey geçti. Hayatım boyunca bu rüya için savaştım. Bu benim hayalimdi ama aynı zamanda ailemin, arkadaşlarımın ve tüm Arjantin'in de hayaliydi. Kendime 'işte bu, her şeyi kazandım' dedim.

"Zor görünüyor ama göreceğiz"

2026 Dünya Kupası için de konuşan Arjantinli, şu ifadeleri kullandı:

O zaman kaç yaşında olacağımı düşünürsek, bu zor görünüyor ama göreceğiz.

"Bu yaz Barcelona'ya geri dönebilirdim ama olmadı"

Messi, sözlerine şu şekilde devam etti:

Bu yaz Barcelona'ya geri dönebilirdim ama olmadı. 2021'de olanlara benzer bir şey yaşandı. Paris'e gitmek zorunda kaldığım döneme çok benziyordu. Barcelona'ya geri dönmeyi, her zaman istediğim gibi orada bırakmayı düşündüm ama bu mümkün olmadı.

"Onları hala takip ediyorum, maçlarını izliyorum"

Barcelona'nın güncel durumunu yorumlayan Messi, şu sözleri sarf etti:

Onları hala takip ediyorum, maçlarını izliyorum. Xavi'nin gelişinden bu yana takım iyi bir gelişim gösterdi. Mükemmel yeteneklere sahip genç oyuncularla Lewandowski gibi tecrübeli oyuncuları bir araya getirdi. Genç oyuncular mükemmel bir seviyede. Bu yıl tüm şampiyonalarda rekabet etme şansı olan iyi bir takım görüyorum.

"Avrupa'da oynamak için geri döneceğimi sanmıyorum"

Inter Miami, MLS playoff turuna katılma şansını kaybettiği için 2024 Şubat ayına kadar forma giyemeyecek Messi için birçok transfer iddiası ortaya atılmıştı.

Yıldız oyuncu, şu açıklamayı yaparak Avrupa iddialarını sonlandırdı: