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    Lionel Messi, ayrılık kararını Barcelona'ya bildirdi

    Lionel Messi, ayrılık kararını Barcelona'ya bildirdi

    Dünyanın en iyi futbolcularından biri olan Lionel Messi, kariyerinin tamamını geçirdiği Barcelona'ya veda ediyor. Arjantinli yıldız, ayrılık kararını yönetime faksla bildirdi.
    • Haber Merkezi
    • 25.08.2020 - 20:46
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    Lionel Messi, ayrılık kararını Barcelona'ya bildirdi

    Barcelona'da geleceği merakla beklenen Lionel Messi hakkında İspanyol medyasından çarpıcı iddialar ortaya atıldı.

    Marca'nın haberine göre; Arjantinli yıldızın ayrılık kararı verdiği ve bunu yönetime faks aracılığıyla ilettiği kaydedildi.

    Lionel Messi, ayrılık kararını Barcelona ya bildirdi #1

    KOEMAN'IN FİKİRLERİ MEMNUN ETMEDİ

    Messi'nin, yeni teknik direktör Ronald Koeman ile yaptığı toplantıda aldığı cevaplardan memnun olmadığı ve değişim istediği vurgulandı.

    Koeman'ın, Messi'ye takımın bütünlüğüne önem vereceğini ve herhangi bir esneklik sağlamayacağını ilettiği kaydedildi.

    BAŞKANA KARARINI İLETTİ

    Öte yandan İspanya'da birçok farklı kaynak, Messi'nin ayrılık kararını başkan Bartomeu'ya ilettiğini yazdı. Tecrübeli oyuncunun, sözleşmesinde yer alan bir maddeyi kullanacağı ve bedelsiz olarak takımdan ayrılacağı ifade edildi.

    Lionel Messi, ayrılık kararını Barcelona ya bildirdi #2

    BARCELONA'DAN DOĞRULAMA

    Cadena Ser'in haberine göre de Barcelona, Messi'nin ayrılma talebini ilettiğini doğruladı ancak bedelsiz ayrılmasının yer aldığı maddenin geçerliliğinin 10 Haziran'da dolduğu açıklandı.

    MANCHESTER UNITED DA DEVREYE GİRDİ

    Öte yandan İngiliz devi Manchester United'ın, Messi'yi kadrosuna katabilmek için girişimlere başladığı bilgisi de paylaşıldı.

    Messi'nin peşinde daha önce Manchester City, Inter ve Juventus'un olduğu yazılmıştı.

    Lionel Messi, ayrılık kararını Barcelona ya bildirdi #3

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