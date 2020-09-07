Lionel Messi, Barcelona idmanında

Barcelona kariyerini bitirmek isteyen ancak La Liga yönetimi ve Barça'nın katı kurallarıyla karşılaşan Messi, takımda kalma kararını açıklamasının ardından Katalan ekibinin tesislerine geldi.

Barcelona'dan ayrılmaya çalışan ancak 700 milyon euroluk serbest kalma maddesini kaldırmayı başaramayınca bir sezon daha takımda olma kararını açıklayan Lionel Messi, takımın antrenmanına katılmak için tesislere geldi.

Messi, TSİ 17.00 sularında antrenman için Barcelona'nın Joan Gamper tesislerine arabasıyla giriş yaptı.

YENİ FORMA MESSI İLE TANITILDI

Öte yandan Barcelona, 2020-2021 sezonunda giyeceği 3. formasını da tanıttı. Katalan ekibinin forma için çektiği tanıtım videosunda, yönetimle kriz yaşayan ve 'zoraki' olarak takımda kaldığını açıklayan Lionel Messi'nin kullanılması dikkat çekti.

Sosyal medyada bazı kullanıcılar Messi'nin dik duruş göstermediğini savunurken bazıları ise takımda kalmasının doğru karar olduğu görüşünü belirtti.