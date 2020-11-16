Lionel Messi Barcelona'dan ayrılırken 30 milyon pound alacak

Barcelona'dan sezon başında ayrılması gündemde olan Lionel Messi, kulüpten ayrılırken de cebini dolduracak. Arjantinli, sadakat primi olarak 30 milyon pound alacak.

İspanya basınında, Lionel Messi'nin ayrılırken de Barcelona'dan para alacağı yazıldı.

Haberlere göre; sezon sonunda sözleşmesi sona erecek Lionel Messi, istediği kulübe imza atabilecek. Buna karşın Lionel Messi, sadakat primi olarak 30 milyon pound alacak.

YARISINI ŞUBAT AYINDA ALACAK

Lionel Messi'nin, 3 yıl önce imzaladığı yeni sözleşmede toplam 60 milyon poundluk sadakat primi yer alıyordu. Bu paranın yarısını şubat ayında alan Arjantinli, kalanını ise sezon sonunda cebine koyacak.

Sezon başında da serbest kalabileceğini düşünüp ayrılmanın eşiğine gelen Lionel Messi, sözleşme fesih bedelinin aktif olduğunun ortaya çıkmasının ardından takımında kalmıştı.

Şimdiye kadar olan profesyonel futbolculuk kariyerini Barcelona'da sürdüren Lionel Messi ise kulübünü mahkemeye vermeyerek devam kararı almıştı.