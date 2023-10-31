Lionel Messi: Barcelona'ya veda etme şansını hak ettiğimi düşünüyorum 8. kez Ballon d'Or kazanarak kendi rekorunu geliştiren Lionel Messi, efsanesi olduğu kulübü Barcelona için geri dönüş sinyali verdi. Arjantinli yıldız, "Barcelona'ya veda etme şansını hak ettiğimi düşünüyorum. Barcelona benim evim, bu kulübü çok seviyorum" dedi.

ensonhaber.com

Yılın futbolcusuna verilen Altın Top (Ballon d'Or) ödülünü, Arjantinli futbolcu Lionel Messi kazandı.

Katar'ın ev sahipliği yaptığı FIFA 2022 Dünya Kupası'nda Arjantin Milli Takımı'yla şampiyonluğa ulaşan 36 yaşındaki Messi, kariyerinde 8. kez bu ödülün sahibi oldu.

Yıldız isim, efsanesi olduğu Barcelona'ya dönme ihtimali hakkında konuştu.

"İyi bir ayrılık olmadı"

Barcelona'yı çok sevdiğini söyleyen Arjantinli oyuncu, şu sözleri sarf etti:

Barcelona'dan ayrıldığımda çok ilginç hissettim. Daha farklı bir şekilde veda etmek isterdim. Yaşadığımız ve paylaştığımız onca anıyı düşündüğüm zaman iyi bir ayrılık olmadı.

"Barcelona'ya veda etme şansını hak ettiğimi düşünüyorum"

Geri dönüş ihtimali hakkında konuşan Messi, şunları dedi:

Barcelona'ya veda etme şansını hak ettiğimi düşünüyorum. Barcelona benim evim, bu kulübü çok seviyorum.

"Bu ödülü kazanmak hiçbir zaman benim için öncelik olmadı"

Sekizinci kez Ballon d'Or'u kazanmasına değinen Messi, şu ifadeleri kullandı:

Uzun zamandır Ballon d'Or hakkında düşünmüyordum. Bu ödülü kazanmak hiçbir zaman benim için öncelik olmadı. Özellikle kariyerimin şu aşamasında, başarabileceğim her şeyi başarmışken çok fazla düşündüğüm bir konu değil.

"Bu benim bu ödülü son kazanışımdı"

Dokuzuncu kez Ballon d'Or ödülü alma ihtimali üzerine konuşan Messi, şu açıklamayı yaptı: