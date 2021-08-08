Lionel Messi, Barcelona'ya veda etti

Barcelona'da geçen 21 yılın ardından yeni bir macera için İspanyol kulübüne veda eden Lionel Messi, basın toplantısı düzenledi. Arjantinli yıldız gözyaşlarına hakim olamadı.

Barcelona kariyerine son veren Lionel Messi basın toplantısıyla 21 yıllık kulübüne veda etti.

"TÜM HAYATIMI BURADA GEÇİRDİM"

Gözyaşları içerisinde konuşan Lionel Messi, "Gerçekten konuşabilecek durumda değilim. Çok düşündüm, ne diyebileceğimi bilmiyorum. Yaşananlardan hiçbir şey anlamadım. Tüm hayatımı burada geçirdim. Çok zor..." dedi.





"BİRÇOK GÜZEL HATIRAM VAR"

Ayrılmaya hazır olmadığını da söyleyen Messi, "Barcelona'dan ayrılmaya hiç hazır değildim. Evimde, Barcelona'da çok şey yaşadım. Birçok güzel hatıram var. Ayrıca kötü hatıralar da var. Hepsi benim bugün olduğum kişi olmamı sağladı." ifadelerini kullandı.

Lionel Messi gözyaşlarıyla veda etti - İZLE







Messi'nin konuşmaları şu şekilde:

"ASLA ELVEDA DEMEYECEĞİM"

"Asla elveda demeyeceğim. Çünkü, bunu hiç düşünmedim. Hiç böyle olacağını hayal etmemiştim. Geçen yaz ayrılmak istemiştim ama bu yıl her şey farklıydı. Ailem de ben de kalacağımızı düşünüyorduk. Bunu her şeyden çok istiyorduk. Umarım bir gün geri dönebilirim ve bu kulübün bir parçası olabilirim. Barça'nın tekrar en iyisi olmasına yardımcı olabilirim"





"TARAFTARI GÖRMEDEN VEDA EDİYORUM"

"1.5 yıldan fazla süredir taraftarları göremeden ayrılıyorum. Bir gün veda edeceğimi hayal etseydim, Camp Nou'nun tamamen dolu olduğunu hayal ederdim. Düzgün bir şekilde veda ederdim. Bu şekilde olması gerekiyormuş ama..."

"O İLK ANI HİÇ UNUTMAYACAĞIM"

"Barcelona'da birçok iyi hatıram var. Ancak, ilk kez sahaya çıkmak bir rüyaydı. O anı hiç unutmayacağım. Ardından her şey harika oldu ama her şeyin başladığı o ilk anı hiç unutmayacağım."

"İNSANLAR BENSİZ BARCELONA'YA ALIŞACAK"

"Barcelona'da devam etmem engellendi. Ne diyeceğimi bilemiyorum. Bu kulüpten ayrılmak tüm hayatımı tamamen değiştirecek.

Başkan Laporta'nın dediği gibi; Barcelona herkesten büyüktür. İnsanlar, bensiz Barcelona'ya da alışacak, tıpkı diğer her şeye alıştıkları gibi..."