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    Lionel Messi, Barcelona'yı özledi

    Sezon başında Barcelona'dan ayrılarak Paris Saint-Germain'e transfer olan Lionel Messi, çok büyük pişmanlık yaşıyor.
    • Haber Merkezi
    • 05.02.2022 - 15:01
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    Lionel Messi, Barcelona'yı özledi

    Dünyaca ünlü yıldız futbolcu Lionel Messi, Dünya Kupası elemeleri için lige verilen arada Barcelona’dan eski takım arkadaşları Busquets, Jordi Alba ve Xavi ile yemekte bir araya geldi.

    El Confidencial’ın haberine göre; yemekte PSG’ye uyum sağlayamadığını söylerken mutsuz olduğunu dile getirdiği Arjantinli yıldız, adapte olmakta zorlandığını açık bir dille söyledi.

    Lionel Messi, Barcelona yı özledi #1

    BARCELONA'YI ÖZLEDİ

    Yemekteki sohbette Arjantinli yıldız farklı bir ülke ve takımlara uyum sağlamanın çok zor olduğundan bahsetti. Yemekte ayrıca Messi'nin arkadaşlarını ve Barcelona'yı özlediği de gözlemlendi.

    Lionel Messi, Barcelona yı özledi #2

     


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