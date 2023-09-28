Lionel Messi değil, Rıdvan Yılmaz! Attığı golle İskoçya'yı salladı

İskoçya Lig Kupası Çeyrek finalinde Rangers, sahasında Livingston'u konuk etti. Ibrox'ta oynanan maçı Rangers 4-0 kazanarak görkemli bir galibiyetle yarı finale yükseldi.
Maçın 10. dakikasında Sima'nın golüyle öne geçen Rangers, ilk yarıyı önde tamamladı. Maça ilk 11'de başlayan Rıdvan Yılmaz, 66. dakikada attığı şık golle farkı ikiye çıkardı. 84'te de Lucas'ın kendi kalesine golü 3-0'ı getirirken maçta son sözü 90+2'de Ryan Jack söyledi.
Rıdvan'ın golü alkış aldı
Topu kendi yarı sahasında alan Rıdvan Yılmaz, orta sahadan rakip kaleye doğru sürmeye başladı. Rakiplerini süratiyle geçen 22 yaşındaki futbolcu, ceza yayına geldiğinde sol ayağıyla vuruşunu yaptı.
Rıdvan'ın şutunda top, sol köşeden ağlarla buluştu.
73'te oyundan çıktı
Rıdvan Yılmaz maçta attığı golle Rangers kariyerinin ilk golünü atarak dikkatleri üzerine çekerken 73'te yerini Barisic'e bıraktı.