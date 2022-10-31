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    Lionel Messi, Dünya Kupası'na ısınıyor

    Arjantin'le Katar'daki Dünya Kupası'nda şampiyonluk hayali kuran Lionel Messi adeta yanıyor. Messi, dev turnuva öncesi PSG formasıyla 17 maçta 12 kez ağları salladı, 13 de gol pası verdi.
    • 31.10.2022 - 13:01
    • Güncelleme : 31.10.2022 - 13:06
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    Lionel Messi, Dünya Kupası'na ısınıyor

    Futbolun yaşayan efsanelerinden Lionel Messi, bu sezon şu ana kadar performansıyla herkesi büyüledi.

    Messi, son olarak takımı PSG'nin Fransa Ligue 1'de Troyes'u sahasında 4-3 yendiği maçta 1 gol attı, 1 de gol pası verdi.

    35 yaşındaki süperstar, ülkesi Arjantin'le boy göstereceği 2022 Dünya Kupası'na sayılı günler kala, adeta alev almış durumda...

    Katar'daki organizasyonun, Milli formayla son turnuvası olabileceğini belirten Messi, Paris deviyle çıktığı 17 karşılaşmada rakip fileleri 12 kez sallarken, 13 de asist yaptı.

    Lionel Messi, Dünya Kupası na ısınıyor #1

    20 Kasım'da başlıyor

    Ligde 12 maçta 7 gol ve 10 asistle oynayan tecrübeli futbolcunun, bu formunu Dünya Kupası'na taşıyıp taşıyamayacağı da şimdiden merak konusu haline geldi.

    20 Kasım'da başlayacak Katar'daki organizasyonda Arjantin, B Grubu'nda Suudi Arabistan, Meksika ve Polonya ile aynı grupta yer alacak.


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