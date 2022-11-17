Lionel Messi, Dünya Kupası'ndaki favorilerini açıkladı

Arjantin'in dünyaca ünlü yıldızı Lionel Messi, 2022 Dünya Kupası öncesi favorilerini açıkladı. Tecrübeli isim, kupayı kazanacak takımlar arasında kendi ülkesini göstermedi.

Lionel Messi Dünya Kupası'ndan önce Arjantinli taraftarları şaşırttı.

Kariyerindeki en büyük eksiği tamamlamak isteyen futbol efsanesi, Katar 2022'deki şampiyonluk favorileri arasında ülkesini saymadı.

Şampiyonluk adaylarını açıklayan Messi "Şampiyonluk adaylarım Brezilya, Fransa ve İngiltere. Bu üç takım diğerlerinden ayrılıyor. Ancak Dünya Kupası çok zor bir turnuva. Orada her şey olabilir." dedi.

"Kendimize güveniyoruz"

Takımı hakkında temkinli konuşan 35 yaşındaki Messi, "Kendimize güveniyoruz. Herkesin şansının olduğu güzel bir gruptayız. Bu yüzden adım adım düşünmeliyiz. Dünya Kupası'nda grup aşamaları asla kolay olmuyor. Umarım turnuvaya en güçlü şekilde başlarız." dedi.

Copa America'yı almıştı

Messi'li Arjantin, Dünya Kupası C Grubu'nda Polonya, Meksika ve Suudi Arabistan ile karşılaşacak.

Milli takımıyla 164 maça çıkan Messi, ülkesine ilk kupa zaferini 2021 yazında Copa America'yı kaldırarak yaşatmıştı.