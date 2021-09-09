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    Lionel Messi dünyanın konuştuğu pozisyonu anlattı

    Lionel Messi dünyanın konuştuğu pozisyonu anlattı

    Lionel Messi, Venezuela maçında ayağına aldığı sert darbeyle ilgili açıklama yaptı.
    • Haber Merkezi
    • 09.09.2021 - 17:41
    • Güncelleme : 09.09.2021 - 17:49
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    Kısa bir süre önce Arjantin ile Venezuela arasında oynanan Dünya Kupası Elemeleri maçında yaşanan pozisyon çok konuşuldu.

    Maçın 29. dakikasında Venezuela'dan Luis Adrian Martínez Olivo, Messi'ye orantısız sertlikte, kaval kemiğinin üzerine basarak sert bir faul yaptı. Pozisyon esnasında bacağının esnediği görülen Messi, acı içinde yerde kaldı.

    Lionel Messi dünyanın konuştuğu pozisyonu anlattı #1

    "OLDUKÇA İĞRENÇ BİR TEKMEYDİ"

    Arjantinli yıldız, bu pozisyonla ilgili açıklama yaptı. Lionel Messi, "O anda ayağım inanılmaz geri gitti. Dizimde birden çok ciddi ağrı hissettim. Oldukça iğrenç bir tekmeydi ve o an sinirlendim. Ciddi bir sakatlık olacak diye çok korktum." ifadelerini kullandı.

    Yapılan tedavinin ardından Messi maça devam ederken, Adrian Martinez ise kırmızı kartla cezalandırıldı. Arjantin maçı 3-1 kazandı.

    Lionel Messi dünyanın konuştuğu pozisyonu anlattı #2

    Lionel Messi dünyanın konuştuğu pozisyonu anlattı #3

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