Lionel Messi: Futbolu bıraktıktan sonra sportif direktör olmak istiyorum Inter Miami forması giyen Arjantinli yıldız Lionel Messi, futbolu bıraktıktan sonra sportif direktör olmak istediğini açıkladı.

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Kariyerinde radikal bir değişikliğe giderek Fransız devi Paris Saint-Germain'den ayrılan yıldız futbolcu Lionel Messi, MLS ekiplerinden Inter Miami'ye imza atmıştı.

ABD macerasında da başarısını sürdüren Messi, bir YouTube kanalına yaptığı açıklamalarda samimi sözler sarf etti.

Arjantinli isim; PSG'den ayrılığı, Barcelona sevgisi, futbolu bıraktıktan sonra ne yapmak istediği gibi birçok konu hakkında konuştu.

"Barça'nın değerleri çok önemli"

Dünya yıldızı, sözlerine şu şekilde başladı:

İyi bir baba olduğumu düşünüyorum. Bana gençken öğretilen değerleri çocuklarıma aktarmak istiyorum. Kulübüm Barcelona'da bana öğretileni takip etmeye çalışıyorum. Barça'nın değerleri çok önemli.

"İlk hedefim Copa America 2024 olacak"

2026 Dünya Kupası hakkında konuşan Messi, şunları dedi:

Şu an bunu düşünmüyorum, daha çok zaman var. İlk hedefim Copa America 2024 olacak. Ondan sonra göreceğiz. Nasıl hissettiğime bağlı.

"Dünya şampiyonu olarak tanınmayan tek oyuncuydum"

Dünya Kupası'nı kazandıktan sonra PSG'de gördüğü muamele hakkında yıldız isim, şu ifadeleri kullandı:

Arjantin Milli Takımı'nda oynayıp da, kendi kulübü tarafından dünya şampiyonu olarak tanınmayan tek oyuncuydum.

"Sahip olduğum her şey Barcelona'da"

Kazandığı ödüllerin yerini söyleyen Messi, sözlerine şöyle devam etti:

Sahip olduğum her şey Barcelona'da. Hepsi müzede duruyor. Ballon d'Or'lar, altın ayakkabılar, hepsi orada.

"Futbolu bıraktıktan sonra sportif direktör olmak istiyorum"

Futbol kariyerinden sonra sportif direktörlük yapacağını belirten 36 yaşındaki isim, şu açıklamayı yaptı: