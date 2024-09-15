Lionel Messi golle döndü! Inter Miami yine kazandı
Haber Merkezi

Amerika 28. hafta maçında Inter Miami, evinde Philadelphia ile karşılaştı. Chase Stadı'nda oynanan maçı Miami 3-1 kazandı.

Ev sahibi ekibe galibiyeti getiren golleri 26 ve 30. dakikada Lionel Messi, 90+8'de ise Luis Suarez'den geldi. Philadelphia Union'un tek golü 2. dakikada Mikael Uhre'den geldi.

LİDER INTER MIAMI

Bu sonuçla Inter Miami, ligde 62 puanla liderliğini sürdürerek en yakın takipçisi Cincinnati'ye 10 puan fark attı.

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Ligin bir sonraki haftasında Inter Miami deplasmanda Atlanta United ile oynayacak. Philadelphia ise New York City'ye konuk olacak.

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Ercan Ertan
Editör