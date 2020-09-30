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    Lionel Messi: Hatalarımın sorumluluğunu alıyorum

    Lionel Messi: Hatalarımın sorumluluğunu alıyorum

    Barcelona'nın süperstarı Lionel Messi, takımda kalma kararının ardından ilk kez konuştu.
    • Haber Merkezi
    • 30.09.2020 - 10:21
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    İspanya La Liga devi Barcelona'da forma giyen Lionel Messi, yaz aylarında yaşanan belirsizliği geride bırakarak takımdaki bütünlüğün bozulmaması için çalışıyor.

    Lig maratonunda siftahı Camp Nou'da Unai Emery'nin çalıştırdığı Villarreal karşısında 4-0'lık net bir galibiyetle yapan Katalan ekibinin kaptanı da penaltıdan kaydettiği golle, takımına skor katkısı vermeyi başarmıştı.

    Lionel Messi: Hatalarımın sorumluluğunu alıyorum #1

    "HATALARIM İÇİN SORUMLULUĞU ÜSTLENİYORUM"

    90 dakikanın ardından Sport'a konuşan Arjantinli yıldız, "Hatalarım için sorumluluğu üstleniyorum, ancak bu hatalar Barcelona'yı daha iyi ve güçlü bir hale getirmek için çabalarken oldu. Tüm taraftarlarımıza bir mesaj vermek istemiştim. Eğer bu süreç boyunca davranışlarım veya söylemlerimle herhangi birini dahi incittiysem, şu bilinmelidir ki ne yaptıysam kulübün çıkarları için yaptım." ifadelerini kullandı.

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