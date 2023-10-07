Lionel Messi için Barcelona iddiası! Ocak ayında sürpriz yaşanabilir Dünyaca ünlü oyuncu Lionel Messi, ocak ayında Barcelona'ya dönebilir. Katalan ekibi fırsat kollayacak.

ensonhaber.com

Barcelona'nın efsane ismi Lionel Messi, PSG macerasını sonlandırıp yaz başında Inter Miami'nin yolunu tutmuştu.

Burada başarılı bir sezon geçiren Arjantinli futbolcuya eski kulübü Barcelona'nın teklifte bulunacağı öğrenildi.

İspanya'ya dönebilir

Inter Miami'nin ligde play-offlara kalamaması durumunda harekete geçecek olan Katalan ekibinin maaş bütçesinde de Messi için bir pay ayıracağı da gelen haberler arasında.

Arjantinli oyuncunun da İspanya'ya dönmeye sıcak baktığı biliniyor.

36 yaşındaki dünyaca ünlü futbolcu bu sezon ABD'de 12 maçta 11 gol 5 asistle takımına katkı sağladı.