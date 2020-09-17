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    Lionel Messi iki golle geri döndü

    Lionel Messi, Barcelona'nın Girona ile oynadığı hazırlık maçında iki gol attı.
    • Haber Merkezi
    • 17.09.2020 - 09:01
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    Lionel Messi iki golle geri döndü

    Sezon başında Barcelona ile kriz yaşayan ve takımdan ayrılması gündeme gelen Lionel Messi, Girona ile oynanan hazırlık maçında şov yaptı.

    Transfer döneminde takımdan ayrılmak isteyen ancak bedelsiz ayrılmasına izin verilmediği için kulüpte kalan Arjantinli yıldız, 45 ve 51. dakikalarda attığı 2 golle maça damgasını vurdu.

    Lionel Messi iki golle geri döndü #1

    DİĞER GOLÜ COUTINHO ATTI

    Barcelona'nın diğer golü ise 21. dakikada Coutinho'dan geldi. Girona'nın tek golü 46'da Saiz'dan geldi.

    Lionel Messi iki golle geri döndü #2

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