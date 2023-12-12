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Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo bir kez daha karşı karşıya!

Lionel Messi ile Cristiano Ronaldo bir kez daha karşı karşıya! ABD takımı Inter Miami ile Suudi Arabistan ekibi Al Nassr, 1 Şubat 2024 tarihinde dostluk maçı yapacak. Böylelikle yıldız isimler Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo bir kez daha karşı karşıya gelecek.