Lionel Messi, Inter Miami ile ilk maçına gelecek ay çıkıyor Amerikan Birinci Futbol Ligi (MLS) kulübü Inter Miami'nin sahibi Jorge Mas, yeni transferleri Lionel Messi'nin ilk maçına 21 Temmuz'da çıkabileceğini söyledi.

AA & Ensonhaber

Fransız devi Paris Saint-Germain'den ayrılarak kariyerinde yeni bir sayfa açan ve MLS takımlarından Inter Miami'ye transfer olan Lionel Messi'nin çıkacağı ilk maç hakkında kulübün sahibi Jorge Mas açıklamalarda bulundu.

Jorge Mas, ABD'nin Miami Herald gazetesine yaptığı açıklamada Messi'nin, Meksika ekibi Cruz Azul ile karşılaşacakları 2023 Ligler Kupası grup aşamasındaki ilk maçta sahaya çıkmasını planladıklarını belirtti.

Ligler Kupası 21 Temmuz'da başlayacak

MLS ve Meksika Birinci Ligi (Liga MX) takımlarının katıldığı Ligler Kupası bu yıl 21 Temmuz-19 Ağustos tarihlerinde düzenlenecek.

Attığı 7 golle Arjantin Milli Takımı'nın 2022 FIFA Dünya Kupası'nda şampiyonluğa ulaşmasında başrolü üstlenen 35 yaşındaki Messi, France Football dergisinin verdiği Ballon d'Or (Altın Top) Ödülü'nü 7 kez kazandı.