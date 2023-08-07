Lionel Messi, Inter Miami'de gol atmayı sürdürüyor Inter Miami'ye transfer olan Arjantinli dünya yıldızı Lionel Messi, Ligler Kupası son 16 turu mücadelesinde attığı iki golle takımının çeyrek finale çıkmasında büyük pay sahibi oldu.

Kuzey, Orta Amerika ve Karayipler Futbol Konfederasyonu (CONCACAF) tarafından düzenlenen 2023 Ligler Kupası'nda mücadele eden Inter Miami son 16 turu maçında Dallas ile karşı karşıya geldi.

Normal süresi 4-4 eşitlikle sona eren mücadelede Inter Miami, penaltı atışları sonucunda rakibini 5-3 yenerek tur atladı.

Messi'den şık serbest vuruş golü

Inter Miami, Lionel Messi'nin 6. dakikada attığı golle maçta üstünlüğü yakaladı. Dallas, 37. dakikada Quignon ve 45. dakikada Kamungo'nun golleriyle devreye 2-1 önde girdi.

Dallas 63. dakikada Velasco'nun golüyle farkı ikiye çıkarırken, Inter Miami bu gole 65. dakikada Cremaschi ile karşılık verdi.

Üç dakika sonra Inter Miami'den Taylor topu kendi ağlarına gönderdi. 80. dakikada bu kez Dallas'tan Farfan ters bir kafa vuruşuyla kendi ağlarını havalandırdı.

Normal sürenin son 10 dakikalık bölümüne Dallas'ın 4-3'lük üstünlüğü ile girilirken, Messi 85. dakikada serbest vuruştan muhteşem bir golle skoru 4-4 yaptı ve maçı penaltılara götürdü.

4 maçta 7 gol kaydetti

Arjantinli yıldız seri penaltı atışlarında da isabet bulurken, penaltı atışlarını 5-3 kazanan Inter Miami turu geçen taraf oldu.

36 yaşındaki futbolcunun Inter Miami formasıyla 4 maçta 7 gol ve 1 asisti bulunuyor.