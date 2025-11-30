Lionel Messi, kariyerinin 47. kupasını kazandı.

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

MLS'te Inter Miami, sahasında New York City ile karşı karşıya geldi.

Inter Miami, sahadan 5-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Inter Miami'ye galibiyeti getiren golleri; 14, 23 ve 89. dakikalarda Tadeo Allende, 67. dakikada Mateo Silvetti ve 83. dakikada Telasco Segovia attı.

Konuk ekip New York City'nin tek golü 37. dakikada Justin Haak'tan geldi.

DOĞU KONFERANS'INDA ŞAMPİYON OLDULAR

Bu sonucun ardından Inter Miami, MLS Doğu Konferansı'nda şampiyonluğa ulaştı.

MESSI'DEN 47. KUPA!

Tarihin en çok kupa kazanan futbolcusu Messi, koleksiyonuna bir ekleme daha ekledi. Arjantinli yıldız, kariyerindeki 47. kupayı kazandı.