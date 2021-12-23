Euro
12.7919
-7.57%
Dolar
11.2594
-7.63%
Altın
654.6990
-7.50%
Borsa
1,805.30
0.06%
Bitcoin
571.432
-9.90%
BTXN Coin
38.05
-2.43%
3ºC
İstanbul
Çok bulutlu 3 C

    Lionel Messi kariyerinin dibinde

    Paris Saint-Germain'e transferiyle yeni bir pencere açan Lionel Messi kariyerinin en kötü günlerini geçiriyor.
    • Haber Merkezi
    • 23.12.2021 - 18:46
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Lionel Messi kariyerinin dibinde

    Sezon başında Barcelona'dan ayrılıp bedelsiz olarak Paris Saint-Germain'e imza atan Lionel Messi yeni takımında şu ana kadar beklenen seviyeye çıkamadı.

    Messi, Şampiyonlar Ligi'nde Fransız ekibinin formasıyla 5 maça çıkıp 5 gol kaydetti ancak Ligue 1'de aynı istikrarı tutturamadı.

    EN VERİMSİZ SEZONU

    Lionel Messi bu sezon Paris Saint-Germain formasıyla ligde 11 maça çıktı ve yalnızca 1 gol kaydetti. Ligue 1'de sezonun ilk yarısı biterken Messi bir golün yanı sıra 4 asist yaptı.

    34 yaşındaki Lionel Messi bu istatistiklerle kariyerinde en verimsiz ilk yarıyı geçirmiş oldu.

    Messi geçen sezon Barcelona'da son kez forma giymiş ve 47 maçta 38 gol, 11 asistle oynamıştı. Messi bu performansının ardından Ballon d'Or'un yedinci kez sahibi olmuştu.

    İlginizi Çekebilir


    Görüş Bildir