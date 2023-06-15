Lionel Messi kariyerinin en erken golünü attı Çin'de oynanan hazırlık maçında Arjantin ile Avustralya karşı karşıya geldi. İlk düdük çaldıktan 79 saniye sonra fileleri havalandıran Lionel Messi, kariyerinin en hızlı golünü kaydetti.

Arjantin ile Avustralya, Çin'in Workers Stadyumu'nda oynanan mücadelede karşı karşıya geldi. Mücadelede Lionel Messi, attığı golle kariyerinde bir ilki gerçekleştirdi. Karşılaşmada hakem ilk düdüğü çaldıktan 79 saniye sonra Lionel Messi, rakibine enfes bir çalım atarak ceza sahası dışından kaleciyi avladı. Henüz maçın başında fileleri havalandıran Arjantinli yıldız, böylece kariyerinin en erken golüne imza attı. ABD'ye transfer oldu Paris Saint-Germain ile yollarını ayıran Lionel Messi, yeni sezonda ABD ekibi Inter Miami'nin formasını giyecek. Arjantinli yıldız, geçen sezon PSG formasıyla 41 maça çıkarken 21 gol ve 20 asistlik skor katkısı verdi.