Lionel Messi, Pele'nin gol rekorunu kırdı

Valladolid filelerini havalandıran Lionel Messi, toplam gol sayısını 644'e çıkararak, Pele'nin 'aynı kulüple en fazla gol atan futbolcu' rekorunun kırdı.

Barcelona, La Liga'nın 15. haftasında deplasmanda Valladolid ile karşı karşıya geldi.

Rahat bir galibiyet alan Katalan ekibinin gollerini Clement Lenglet (Dk. 20), Martin Braithwaite (Dk. 35) ve Lionel Messi (Dk. 65) kaydetti.

Ligin ilk iki haftasındaki maçları eksik olan ve 14-17 Ocak'ta organize edilecek İspanya Süper Kupası 4'lü turnuvasından dolayı 19. hafta maçını erken oynayan Barcelona, 24 puanla 5. sırada yer alıyor. Valladolid ise 14 puanla 18. sırada bulunuyor.

PELE'NİN REKORUNU KIRDI

Öte yandan Barcelona formasıyla 644. golünü atan Messi, dünyaca ünlü eski futbolcu Pele'ye ait olan "aynı kulüple en fazla gol atan futbolcu" rekorunun yeni sahibi oldu.

SANTOS'TA 643 GOL ATMIŞTI

Pele, 1957-1974 yılları arasında formasını giydiği Brezilya'nın Santos takımında 656 maçta 643 gol atmıştı. 46 yıl sonra bu rekoru kıran ve 17 sezondur Barcelona'da oynayan Messi, 748. maçında 644. golünü ağlara gönderdi.

Pele, bu rekora 19 Aralık'ta ortak olan Messi'ye bir tebrik mesajı yollamıştı.