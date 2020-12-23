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    Lionel Messi, Pele'nin gol rekorunu kırdı

    Lionel Messi, Pele'nin gol rekorunu kırdı

    Valladolid filelerini havalandıran Lionel Messi, toplam gol sayısını 644'e çıkararak, Pele'nin 'aynı kulüple en fazla gol atan futbolcu' rekorunun kırdı.
    • Haber Merkezi
    • 23.12.2020 - 09:05
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    Barcelona, La Liga'nın 15. haftasında deplasmanda Valladolid ile karşı karşıya geldi.

    Rahat bir galibiyet alan Katalan ekibinin gollerini Clement Lenglet (Dk. 20), Martin Braithwaite (Dk. 35) ve Lionel Messi (Dk. 65) kaydetti.

    Ligin ilk iki haftasındaki maçları eksik olan ve 14-17 Ocak'ta organize edilecek İspanya Süper Kupası 4'lü turnuvasından dolayı 19. hafta maçını erken oynayan Barcelona, 24 puanla 5. sırada yer alıyor. Valladolid ise 14 puanla 18. sırada bulunuyor.

    Lionel Messi, Pele nin gol rekorunu kırdı #1

    PELE'NİN REKORUNU KIRDI

    Öte yandan Barcelona formasıyla 644. golünü atan Messi, dünyaca ünlü eski futbolcu Pele'ye ait olan "aynı kulüple en fazla gol atan futbolcu" rekorunun yeni sahibi oldu.

    Lionel Messi, Pele nin gol rekorunu kırdı #2

    SANTOS'TA 643 GOL ATMIŞTI

    Pele, 1957-1974 yılları arasında formasını giydiği Brezilya'nın Santos takımında 656 maçta 643 gol atmıştı. 46 yıl sonra bu rekoru kıran ve 17 sezondur Barcelona'da oynayan Messi, 748. maçında 644. golünü ağlara gönderdi.

    Pele, bu rekora 19 Aralık'ta ortak olan Messi'ye bir tebrik mesajı yollamıştı.

    Lionel Messi, Pele nin gol rekorunu kırdı #3

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