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    Lionel Messi Real Betis maçına yedek başladı

    Lionel Messi Real Betis maçına yedek başladı

    Barcelona'nın evinde Real Betis ile karşılaştığı maçta Ronald Koeman'ın Lionel Messi'yi yedek oturtması futbol otoritelerini şaşırttı. 46. dakikada oyuna giren Messi 2 gol atarak fark yarattı.
    • Haber Merkezi
    • 07.11.2020 - 19:31
    • Güncelleme : 07.11.2020 - 20:26
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    Barcelona'nın Real Betis ile karşılaştığı maçta Katalan ekibin teknik direktörü Ronald Koeman tartışılan bir karara imza attı.

    YEDEK MESSI

    Dünyanın en iyi futbolcularından biri olarak görülen Lionel Messi'yi yedek kulübesine oturtan Koeman, futbolseverleri şaşırttı.

    Maça yedek kulübesinde başlayan Arjantinli yıldızın durgun görüntüsü ise dikkat çekti.

    Koeman, Messi'yi ikinci yarıda Ansu Fati'nin yerine oyuna dahil etti.

    Lionel Messi Real Betis maçına yedek başladı #1

    OYUNA GİRDİ 2 GOL ATTI

    46. dakikada oyuna dahil olduktan sonra 61. dakikada kazanılan penaltıyı gole çeviren Messi, 82. dakikada ise sağ çaprazdan düzgün bir vuruşla takımının 4. kendisinin 2. golünü kaydetti.

    İkinci yarı Messi'nin iyi oyunuyla hakimiyeti eline alan Barcelona, Real Betis'i 5-2 yenerek puanını 11'e çıkarttı.

    Lionel Messi Real Betis maçına yedek başladı #2

    Lionel Messi Real Betis maçına yedek başladı #3

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