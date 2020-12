Lionel Messi: Ronaldo'ya hayranım

Barcelona'nın Arjantinli yıldızı Lionel Messi; Rafael Nadal, Lebron James, Roger Federer ve Cristiano Ronaldo'ya hayranlık duyduğunu açıkladı.

Sezon başında Barcelona'dan ayrılmak isteyen ancak yönetimin zoruyla takımda kalan Lionel Messi, o dönemde yaşananlar, hayranlık duyduğu isimler ve özel hayatıyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Messi'nin sözleri şu şekilde:

"BARCELONA BENİM HAYATIM"

"Barcelona benim hayatım, bana her şeyi verdi. Arjantin'de yaşadığımdan daha uzun süre burada yaşadım. Her şeyi burada öğrendim. Bu kulüp, bir oyuncu ve insan olarak beni ben yapan kulüp. Barcelona, finansal olarak çok zor durumda, herkes için zor bir durum. Daha önce alışık olduğumuz noktaya geri dönmek çok zorlayıcı olacak. Şu anda iyiyim. İyi hissetmeye başlamak benim için zaman aldı. Yarıştığımız her kupayı kazanmak için savaşmak istiyorum."

"RONALDO'YA HAYRANIM"

"Hayran olduğum çok sporcu var. Rafael Nadal, Lebron James, Roger Federer ve Cristiano Ronaldo bunlardan bazıları."





"BİR DEVİR BİTMİŞ GİBİ GELİYORDU"

"Sezon başında kulübe yolladığım faksı bugün olsa, yine yollarım. Bu kulübe minnettarım, seviyorum, şehre bayılıyorum ancak kulübe her şeyi verdiğimi hissettim. Kulübün bana verdiği her şeyi hak ettim. Bir değişikliğe ihtiyacım olduğunu hissettim. Çocuklarım ayrılmak istemiyordu ancak benim için en iyisinin veda etmek olduğunu hissettim. Bir devir bitmiş gibi geliyordu."





"XAVI GELİRSE KALIR MIYIM BİLMİYORUM"

"Xavi gelirse kalır mıyım? Ne olacağını haziran ayında göreceğiz. Oyuncu transferi zor, para yok. Önemli oyuncular gelmeli. Neymar'ı transfer etmek çok pahalıya patlar. Yeni başkan için de zor bir dönem olacak, çok zeki olmalı. Sezon sonuna kadar hiçbir takımla görüşmem."

"REAL MADRİD'E HAYATTA GİTMEM"

"Bir gün ABD'de oynamak istiyorum, bu benim hayalim. Real Madrid'e hayatta gitmem."