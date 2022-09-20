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    Lionel Messi, Ronaldo'yu geçti

    Lionel Messi, Ronaldo'yu geçti

    Fransız devi Paris Saint-Germain'de forma giyen yıldız futbolcu Lionel Messi, adını bir kez daha tarihe yazdırdı.
    • 20.09.2022 - 10:03
    • Güncelleme : 20.09.2022 - 11:02
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    Fransa Ligue1'de PSG, Lyon'un konuğu olduğu mücadeleden Lionel Messi'nin golüyle 1- 0 galip ayrıldı. Messi, bu sezon 11 karşılaşmada 6 gol attı ve 8 de asist yaptı.

    35 yaşındaki süperstar, 672 golle Cristiano Ronaldo'yu (671 ) geçerek, futbol tarihinin penaltısız en fazla gol atan ismi oldu.

    Lionel Messi, Ronaldo yu geçti #1

    Bu sezon yeniden parladı

    Geçtiğimiz sezonun başında Barcelona'dan dünya futbolunu sarsan bir hamleyle ayrılarak PSG'nin yolunu tutan Messi, ilk sezonunda eleştirilerin odağında yer almıştı. Ancak 35 yaşındaki yıldız futbolcu, bu sezon şu ana kadar futboluyla alkışları topladı.

    Arjantinli oyuncunun, kasım ayında düzenlenecek olan Dünya Kupası'nı kazanma hayali olduğu biliniyor.

    Lionel Messi, Ronaldo yu geçti #2

    Lionel Messi, Ronaldo yu geçti #3


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