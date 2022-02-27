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    Lionel Messi sosyal medyanın hedefinde

    Cristiano Ronaldo gibi dünyaca ünlü futbolcular Ukrayna'daki savaşın durdurulması çağrısında bulunurken, Lionel Messi'nin eşinin doğum gününü kutladığı paylaşım tartışma konusu oldu.
    • Haber Merkezi
    • 27.02.2022 - 09:30
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    Lionel Messi sosyal medyanın hedefinde

    Ukrayna'yı bombardımana tutan Rusya'ya spor dünyasının her kesiminden tepki geliyor.

    Sporcular ve kulüpler savaşın durdurulması yönünde çağrı yaparken, dünyaca ünlü futbolcu Lionel Messi'nin paylaşımı tepki çekti.

    RONALDO'YU ÖRNEK GÖSTERDİLER

    Eşinin doğum gününü kutlayan Lionel Messi, "İyi ki doğdun aşkım, seni seviyorum" notu düşerek tatilden bir pozlarını paylaştı. Türkiye'den ve dünyadan futbolseverler Messi'ye tepki gösterirken, savaş karşıtı bir mesaj vermemesi eleştirildi. Türkiye ve dünyadan takipçileri Arjantinli yıldıza, Cristiano Ronaldo'yu örnek alması gerektiğini söylerken, Portekizli yıldıza övgü yağdı.

    Lionel Messi sosyal medyanın hedefinde #1

    "BARIŞ İÇİN DUA EDİYORUM"

    Cristiano Ronaldo yaptığı paylaşımda, "Çocuklarımız için daha iyi bir dünya yaratmalıyız. Dünyamızın barışı için dua ediyorum." ifadelerini kullanmıştı.

    Lionel Messi sosyal medyanın hedefinde #2


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