Lionel Messi, takımın başında Xavi'yi görmek istiyor

Barcelona'nın tecrübeli yıldızı Lionel Messi, Bayern Münih hezimeti sonrası büyük bir utanç yaşıyor. Kariyerinin en çaresiz maçını geride bırakan Arjantinli, Barça yönetiminden isteklerde bulundu.

Dünyanın en iyi futbolcularından biri olan Lionel Messi ile ilgili İspanyol basınından çarpıcı iddialar ortaya atıldı.

Ülkenin köklü haber organlarından AS'ın yanı sıra birçok haber sitesinin de aldığı bilgiye göre Messi, Barcelona'dan ayrılmaya hiçbir zaman olmadığı kadar yakın.

"YÖNETİM DEĞİŞSİN YOKSA GİDERİM"

Geçtiğimiz sezon Neymar'ın takıma geri dönmesini isteyen ancak bu teklifi olumsuz sonuçlanan Messi'nin o günden bu yana Barcelona Başkanı Bartomeu ile arasında soğuk rüzgarlar esiyor.

Bayern Münih'e karşı alınan 8-2'lik yenilginin ardından iyice gemileri yakan Arjantinli yıldızın Katalan ekibinin yöneticileriyle görüşerek, "Ya erken seçime gidin yönetim değişsin ya da ben ayrılacağım." dediği kaydedildi.

"XAVI TAKIMIN BAŞINA GEÇMELİ"

Öte yandan 33 yaşındaki yıldız, takımın yeni teknik direktörü olarak da eski takım arkadaşı Xavi'yi görmek istediğini yönetime söyledi.

Yine İspanyol gazetelerinde yer alan habere göre; kulübün içinden bir kaynak Messi’yi hiç bu kadar ayrılmaya niyetli görmediğini söylerken onu tutabilmenin tek yolunun gerçek bir spor projesinden geçtiğini ifade etti.

CITY VE INTER YAKIN TAKİPTE

Arjantinli süper yıldıza Inter ve Manchester City'nin yoğun bir ilgisi olduğu biliniyor.

Bu sezon Katalan ekibiyle 44 maça çıkan Messi, 31 gol 26 asistlik performans sergiledi.