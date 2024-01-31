Haberler



Dünyadan futbol



Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo bir kez daha karşı karşıya gelecek

Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo bir kez daha karşı karşıya gelecek Lionel Messili, Inter Miami hazırlık maçında Cristiano Ronaldolu Al-Nassr ile karşılaşacak.