Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo'dan ortak paylaşım

Dünya futbol tarihine damga vuran ikili Lionel Messi ve Cristiano Ronaldo sosyal medya hesaplarından ortak bir paylaşımda bulundu.

Futbol dünyasının en önemli figürleri arasında olan Arjantinli Lionel Messi ve Portekizli Cristiano Ronaldo konuşulmaya devam ediyor.

Hayranlar tarafından daima karşılaştırılan iki efsane sosyal medya hesaplarından ortak bir paylaşımda bulundu.

Fotoğraf milyonlarca beğeni aldı

Bir sandık markasının reklamı için fotoğraf çekilen ikili, ilk kez sosyal medyada birlikte yer aldıkları bir fotoğraf paylaştı. Söz konusu fotoğrafa kısa sürede milyonlarca beğeni geldi.

İki isim Dünya Kupası için Katar'da

İki dünya yıldızı şu günlerde Dünya Kupası için milli takımları ile Katar'da bulunuyor.